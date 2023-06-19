Устимович Гавриил Архипович
Место рождения
Дата рождения26.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1878
Рождение ребёнка
23.04.1906
Дочь: Устимович Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Устимович Дионисий Гаврилович
Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Устимович Иосиф Гаврилович
Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Устимович София Гавриловна
Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно