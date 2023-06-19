Устимович Гавриил Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимович Гавриил Архипович

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

26.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1878

Отец: Устимович Архип Яковлевич

Мать: Устимович Лукия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.04.1906

Дочь: Устимович Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Устимович Дионисий Гаврилович

Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Устимович Иосиф Гаврилович

Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1915

Дочь: Устимович София Гавриловна

Мать ребёнка: Устимович Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устимович Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно