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Усольцев Алексей Степанович

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Усольцев Алексей Степанович
Пол
муж
Номер записи
32
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Усольцев Алексей Степанович: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Федот Алексеевич: 34 / 38 | крестьянка - сын Алексея Степановича [1]
03 | Усольцев Герасим Федотович: 8 / 12 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
04 | Усольцев Тит Федотович: 6 / 10 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
05 | Усольцева Анна: - / 35 | крестьянка - жена Федота Алексеевича [2]
06 | Усольцева Федосья Федотовна: - / 8 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
07 | Усольцева Анна Федотовна: - / 3 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1755
1823

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