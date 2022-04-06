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Трихачев Николай Тарасович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Трихачев Николай Тарасович
Дата рождения
07.01.1926
География
Россия, Пензенская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
07.01.1926
Неизвестно
Новое, Чембарский уезд, Пензенская губерния

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