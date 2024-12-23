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Дмитриев Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Высокий Остров
Место события
Высокий Остров, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3158
Дмитриев Сергей
Текст оригинальной записи
Дмитриев Сергей с. Высокий Остров

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