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Ребухина Анна Макарова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ребухина Анна Макарова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
230-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.11.1823
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
30.11.1823
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-33, оп.4, д.97, лист: 218
Полная запись МК
Счёт родившихся: 230 жен
Урожд. - Ребухина Анна Макарова
Отец - Ребухин Макар (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шадрина Евдокея Михеева
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Шадрин Михаил
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной и Ольгой Неволиной

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