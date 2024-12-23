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Павлецова Маремьяна

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Павлецова Маремьяна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
57-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
06.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 32об
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 муж
Умерш. - Павлецов Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать умерш. - Павлецова Маремьяна, солдатка (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский Завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский Завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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