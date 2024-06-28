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Прибыткова Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Прибыткова Евдокия Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
45-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.11.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
05.11.1844
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 217
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Сенцов Василий Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прибыткова Евдокия Васильева, государственная крестьянка (с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Степан Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сенцов Александр Никифоров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нанохин Евграф Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Исаев Самуил Семенов, отставной солдат
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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