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Терентьев Петр Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Терентьев Петр Романов
Тип записи
о рождении
Номер записи
914-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
30.04.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.04.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Макарова Пелагея Устинова
Отец - Макаров Устин Дементьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Макарова Анастасия Романова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондрашов Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьева Анна Михайлова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Терентьев Петр Романов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.10.1918
08.12.1994
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