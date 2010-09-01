Богачева (Терентьева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти08.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Отец: Петр Романович Терентьев
Мать: Пахомова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1939
Дочь: Мешкова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1940
Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1947
Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1994