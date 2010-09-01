Богачева (Терентьева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева (Терентьева) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

08.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Петр Романович Терентьев

Мать: Пахомова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1939

Дочь: Мешкова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
04.11.1940

Сын: Богачев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Богачев Александр Ильич

Отец ребёнка: Богачев Илья Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Илья Алексеевич

Смерть
08.12.1994
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