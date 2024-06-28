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Портнова Евфросиния Финогенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Портнова Евфросиния Финогенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
797-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Храбрищево, Луженская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.01.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Корявкина Анна Алексеева
Отец - Корявкин Алексей Адрианов, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Корявкина Наталия Иларионова (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Антошичкин Яким Петров, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Портнова Евфросиния Финогенова, крестьянка (д. Храбрищево, Луженская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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