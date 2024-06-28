Портнова Евфросиния Финогенова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Портнова Евфросиния Финогенова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 797-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.01.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. пункт приписки
- д. Храбрищево, Луженская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 14.01.1914
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Корявкина Анна Алексеева
Отец - Корявкин Алексей Адрианов, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Корявкина Наталия Иларионова (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Антошичкин Яким Петров, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Портнова Евфросиния Финогенова, крестьянка (д. Храбрищево, Луженская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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