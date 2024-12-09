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Чертов Яков Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертов Яков Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11721
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертов Дмитрий Яковлевич
Отец - Чертов Яков Кузьмич, (Симский завод)
Мать - Козина Анна Степановна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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