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Зайцева Пелагея Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Пелагея Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11214
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Мария Григорьевна
Отец - Зайцев Григорий Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Евгения Дмитриевна
Воспр. - Зайцев Александр Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Пелагея Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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