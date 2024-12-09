Глазков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Николай Иванович

Глазков Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Глазков Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11022
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Глазков Николай Иванович
Отец - Глазков Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Глазкова Евдокия Сергеевна
Воспр. - Козин Алексей сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козина Анастасия Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.