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Брылкина Пелагея (Никоноровна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Пелагея (Никоноровна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10949
Роль персоны
Мать
Дата события
13.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.01.1920
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брылкин Алексей Михайлович
Отец - Брылкин Михаил (Михайлович), чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Брылкина Пелагея (Никоноровна)
Воспр. - Брылкина Евдокия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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