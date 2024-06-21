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Галяева Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Галяева Анастасия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6938
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Галяев Иван Дмитриевич
Отец - Галяев Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Галяева Ксения Платоновна
Воспр. - Галяева Анастасия Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Жуков Стефан Адрианович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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