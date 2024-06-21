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Скарлыгин Михаил Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Михаил Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6894
Роль персоны
Отец
Дата события
30.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Михаил Михайлович
Отец - Скарлыгин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Агрипина Федоровна
Воспр. - Жукова Анастасия Федоровна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Андрей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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