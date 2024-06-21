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Шашкова Варвара Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Варвара Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7822
Роль персоны
Мать
Дата события
16.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шашков Федор Дмитриевич
Отец - Шашков Дмитрий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Шашкова Варвара Стефановна
Воспр. - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Пелагея Дмитриевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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