Фефилов Агафон Леонтьев
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Фефилов Агафон Леонтьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерачением
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 3
01 | Фефилов Леонтий Екимов: 47 лет | глава |
02 | Фефилова Елена Павлова: 46 лет | жена [1] |
03 | Фефилов Агафон Леонтьев: 15 лет | сын [1] |
04 | Фефилов Антип Леонтьев: 9 лет | сын [1] |
05 | Фефилов Амос Леонтьев: 23 года | сын [1] |
06 | Фефилова Епистимия Моисеева: 19 лет | жена [5] |
07 | Фефилова Марина Екимова: 43 года | девица - сестра [1] |
08 | Фефилова Пелагия: 49 лет | вдова |
09 | Анна Карпова: 15 лет | дочь [8] |
10 | Фефилова Мавра Никитина: 39 лет | вдова |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1777 ст.
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