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Фефилов Агафон Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Фефилов Агафон Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 3
01 | Фефилов Леонтий Екимов: 47 лет | глава |
02 | Фефилова Елена Павлова: 46 лет | жена [1] |
03 | Фефилов Агафон Леонтьев: 15 лет | сын [1] |
04 | Фефилов Антип Леонтьев: 9 лет | сын [1] |
05 | Фефилов Амос Леонтьев: 23 года | сын [1] |
06 | Фефилова Епистимия Моисеева: 19 лет | жена [5] |
07 | Фефилова Марина Екимова: 43 года | девица - сестра [1] |
08 | Фефилова Пелагия: 49 лет | вдова |
09 | Анна Карпова: 15 лет | дочь [8] |
10 | Фефилова Мавра Никитина: 39 лет | вдова |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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