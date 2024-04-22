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Григорий

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Григорий
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1763
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
5
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 2
01 | Попов Софрон Васильев: 48 лет | глава |
02 | Попова Мавра Родионова: 47 лет | жена [1] |
03 | Евтихий: 32 года | сын [1] |
04 | Попова Степанида Софронова: 15 лет | дочь [1] |
05 | Григорий: 29 лет | сын [1] |
06 | Попова Параскева Федосеева: 24 года | жена [5] |
Комментарий наборщика
от прошлого брака?
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.

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