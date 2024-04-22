Задорин Самсон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорин Самсон Фёдорович

Задорин Самсон Фёдорович

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Задорин Самсон Фёдорович
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
1
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 1
01 | Задорин Василий Иванов : 70 лет | крестьянин - глава |
02 | Задорин Федор Васильевич: 36 лет | сын [1] |
03 | Задорина Улита Пиманова: 33 года | жена [2] |
04 | Задорин Самсон Фёдорович: 8 лет | сын [2] |
05 | Задорин Ефимий Фёдорович: 2 года | сын [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close