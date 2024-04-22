Задорин Самсон Фёдорович
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Задорин Самсон Фёдорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерачением
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 1
01 | Задорин Василий Иванов : 70 лет | крестьянин - глава |
02 | Задорин Федор Васильевич: 36 лет | сын [1] |
03 | Задорина Улита Пиманова: 33 года | жена [2] |
04 | Задорин Самсон Фёдорович: 8 лет | сын [2] |
05 | Задорин Ефимий Фёдорович: 2 года | сын [2] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1784 ст.
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