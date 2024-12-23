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Матрона Ермилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Матрона Ермилова
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1829
Номер семьи
167
Номер в семье
3
Сословие
деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Баклевском
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 167
01 | Лукьян Иванов: 52 года | рядовой - глава
02 | Параскева Степанова: 51 год | жена [1]
03 | Матрона Ермилова: 42 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Баклевском -
04 | Владимир Андреев: 11 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Баклевском - сын [3]
05 | Екатерина Артамонова: 72 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Комашева -
06 | Акулина Васильева: 51 год | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова -
07 | Павел Петров: 29 лет | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова - сын [6]
08 | Макар Петров: 17 лет | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова - сын [6]
09 | Ксения Иванова: 52 года | деревни Дмитрия Салженскаго Рязанского уезда Г. Головина -
10 | Антон Евдокимов: 18 лет | Пронскаго уезда Ухорских Выселок, Г.Г. Галичевых -
11 | Терентий Григорьев: 68 лет | Пронскаго уезда села Кисьва временнообязанные крестьяне Г. Бернарда -
12 | Ксения Зеновьева: 48 лет | Пронскаго уезда села Кисьва временнообязанные крестьяне Г. Бернарда - жена [11]
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Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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