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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3056Маклаково, с. каз.при колодце.262693357350
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1205. Маклаково, село бывшее государственное, дворов 142, жителей 1002, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 лавки, базар по воскресе Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Маклаково2171570823837280028615661сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Маклаково село8015при тракте большой дороги Пронск-Ряжскъ18053054010706825—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., 2 ярм. 1 мар. и 26 сент. 3-х-дневная баз. еженед. по воскр., казен. вин. лав., 2 ветр. мел., вол. пр., вальщики, выд. овч., 2 просор., 6 торговых Показать все
Крест Полежаева х. при с. Маклакове8050возле тр. больш дор. Ряж.-Прон.————7425½Маклаково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
695Маклаковосело54°01'с.ш.39°46'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625455126с Маклаковосело