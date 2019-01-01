село Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Маклаково

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3056Маклаково, с. каз.при колодце.262693357350

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Маклаковская волость
1205. Маклаково, село бывшее государственное, дворов 142, жителей 1002, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 лавки, базар по воскресе Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Маклаковская волость
село Маклаково2171570823837280028615661сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Маклаковская волость
Маклаково село8015при тракте большой дороги Пронск-Ряжскъ18053054010706825волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., 2 ярм. 1 мар. и 26 сент. 3-х-дневная баз. еженед. по воскр., казен. вин. лав., 2 ветр. мел., вол. пр., вальщики, выд. овч., 2 просор., 6 торговых Показать все
Крест Полежаева х. при с. Маклакове8050возле тр. больш дор. Ряж.-Прон.7425½Маклаково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
695Маклаковосело54°01'с.ш.39°46'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
61625455126с Маклаковосело

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