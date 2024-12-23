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Петр Самуилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Петр Самуилов
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
166
Номер в семье
8
Сословие
деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 166
01 | Самуил Фомин: 63 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - глава
02 | Фирс Фомин: 50 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова -
03 | Любовь Иларионова: 52 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - жена [1]
04 | Геннадий Самуилов: 22 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
05 | Вера Аввакумова: 19 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - жена [4]
06 | Параскева Геннадьева: 2 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - дочь [4]
07 | Сократ Самуилов: 21 год | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
08 | Петр Самуилов: 13 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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