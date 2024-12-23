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Акулина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Акулина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
164
Номер в семье
4
Сословие
деревни Кулаковой бывшие дворовые люди П. Кореновых
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 164
01 | Параскева Фирсова: 54 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди П. Кореновых - глава
02 | Петр Иванов: 25 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди П. Кореновых - сын [1]
03 | Анна Никондрова: 25 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди П. Кореновых - жена [2]
04 | Акулина Иванова: 14 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди П. Кореновых - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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