Тимофей Филиппов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Тимофей Филиппов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 163
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 163
01 | Филипп Константинов: 52 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Макрида Яковлева: 41 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [1]
03 | Сергей Филиппов: 21 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
04 | Евдокия Иванова: 20 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [3]
05 | Константин Сергеев: 1 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [3]
06 | Мартин Филиппов: 14 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
07 | Тимофей Филиппов: 10 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
08 | Феврония Филиппова: 7 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
09 | Параскева Титова: 67 лет | солдатка - теща [1]
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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