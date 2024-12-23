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Макрида Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Макрида Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
163
Номер в семье
2
Сословие
поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 163
01 | Филипп Константинов: 52 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Макрида Яковлева: 41 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [1]
03 | Сергей Филиппов: 21 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
04 | Евдокия Иванова: 20 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [3]
05 | Константин Сергеев: 1 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [3]
06 | Мартин Филиппов: 14 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
07 | Тимофей Филиппов: 10 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
08 | Феврония Филиппова: 7 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
09 | Параскева Титова: 67 лет | солдатка - теща [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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