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Параскева Игнатова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Игнатова
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
внучка [1]
Номер семьи
161
Номер в семье
5
Сословие
поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 161
01 | Фома Иванов: 68 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Иван Фомин: 30 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
03 | Пелагея Яковлева: 23 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [2]
04 | Сергей Фомин: 26 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
05 | Параскева Игнатова: 13 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - внучка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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