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Казьма Феодоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Казьма Феодоров
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
158
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 158
01 | Феодор Борисов: 57 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Гликерья Васильева: 53 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Феодоров: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Ананий Феодоров: 32 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Казьма Феодоров: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Феодот Феодоров: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
07 | Агафья Феодорова: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
08 | Анна Феодорова: 34 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
09 | Наталья Алексеева: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
10 | Петр Алексеев: 10 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
11 | Татьяна Алексеева: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
12 | Вера Алексеева: 2 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
13 | Пелагея Иларионова: 20 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
14 | Матрона Ананьева: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
15 | Татьяна Ананьева: 1 год, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
16 | Марья Фомина: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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