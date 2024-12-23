Кирилл Петров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Кирилл Петров
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 157
- Номер в семье
- 9
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 157
01 | Марья Диомидова: 62 года | солдатка - глава
02 | Петр Степанов: 41 год | сын [1]
03 | Параскева Феодорова: 38 лет | жена [2]
04 | Иван Петров: 20 лет | сын [1]
05 | Агрипина Петрова: 13 лет | дочь [1]
06 | Марья Петрова: 11 лет | дочь [1]
07 | Матрона Петрова: 7 лет | дочь [1]
08 | Дарья Петрова: 4 года | дочь [1]
09 | Кирилл Петров: , 4 месяца | сын [1]
Примечание: от 2-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 2-го брака
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.