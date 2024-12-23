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Матрона Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Матрона Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
157
Номер в семье
7
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 157
01 | Марья Диомидова: 62 года | солдатка - глава
02 | Петр Степанов: 41 год | сын [1]
03 | Параскева Феодорова: 38 лет | жена [2]
04 | Иван Петров: 20 лет | сын [1]
05 | Агрипина Петрова: 13 лет | дочь [1]
06 | Марья Петрова: 11 лет | дочь [1]
07 | Матрона Петрова: 7 лет | дочь [1]
08 | Дарья Петрова: 4 года | дочь [1]
09 | Кирилл Петров: , 4 месяца | сын [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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