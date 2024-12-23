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Анна Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Анна Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
155
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 155
01 | Казьма Архипов: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Петрова: 35 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Марья казьмина: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Егор Казьмин: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Дмитрий Казьмин: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Евсей Казьмин: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
07 | Семен Казьмин: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
08 | Иван Архипов: 35 лет | отставный унтер-офицер - брат [1]
09 | Евдокия Тихонова: 32 года | жена [8]
10 | Акулина Яковлева: 50 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - тетка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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