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Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
154
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 154
01 | Михаил Максимов: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Параскева Иванова: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Николай Михайлов: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Стефанида Михайлова: , 9 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
05 | Феодор Максимов: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - брат [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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