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Назар Захаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Назар Захаров
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Номер семьи
152
Номер в семье
6
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 152
01 | Тимофей Захаров: 25 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - глава
02 | Матрона Трофимова: 22 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [1]
03 | Марья Тарасова: 33 года | солдатка - невестка [1]
04 | Михаил Артемьев: 9 лет | сын [3]
05 | Наталья Артемьева: 6 лет | дочь [3]
06 | Назар Захаров: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова -
07 | Настасья Климова: 31 год | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [6]
08 | Екатерина Назарова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - дочь [6]
09 | Андриан Назаров: 5 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
10 | Феодар Назаров: 3 года, 6 месяцев | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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