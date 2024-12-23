Назар Захаров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Назар Захаров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1864
- Номер семьи
- 152
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 152
01 | Тимофей Захаров: 25 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - глава
02 | Матрона Трофимова: 22 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [1]
03 | Марья Тарасова: 33 года | солдатка - невестка [1]
04 | Михаил Артемьев: 9 лет | сын [3]
05 | Наталья Артемьева: 6 лет | дочь [3]
06 | Назар Захаров: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова -
07 | Настасья Климова: 31 год | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [6]
08 | Екатерина Назарова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - дочь [6]
09 | Андриан Назаров: 5 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
10 | Феодар Назаров: 3 года, 6 месяцев | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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