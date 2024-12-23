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Марья Тарасова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марья Тарасова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
невестка [1]
Номер семьи
152
Номер в семье
3
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 152
01 | Тимофей Захаров: 25 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - глава
02 | Матрона Трофимова: 22 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [1]
03 | Марья Тарасова: 33 года | солдатка - невестка [1]
04 | Михаил Артемьев: 9 лет | сын [3]
05 | Наталья Артемьева: 6 лет | дочь [3]
06 | Назар Захаров: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова -
07 | Настасья Климова: 31 год | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [6]
08 | Екатерина Назарова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - дочь [6]
09 | Андриан Назаров: 5 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
10 | Феодар Назаров: 3 года, 6 месяцев | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [6]
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Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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