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Ирина Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ирина Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
150
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 150
01 | Василий Феодоров: 52 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - глава
02 | Ирина Петрова: 49 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [1]
03 | Тит Васильев: 21 год | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [1]
04 | Евфимия Васильева: 18 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - дочь [1]
05 | Архип Васильев: 12 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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