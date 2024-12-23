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Марфа Емельянова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Емельянова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
149
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 149
01 | Емельян Трофимов: 35 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Параскева Дорофеева: 32 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена
03 | Яков Емельянов: 10 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
04 | Ефим Емельянов: 8 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
05 | Марфа Емельянова: 4 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
06 | Анисья Емельянова: 2 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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