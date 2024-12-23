Потап Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотап Емельянов

Потап Емельянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Потап Емельянов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
сын [8]
Номер семьи
147
Номер в семье
9
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 147
01 | Алексей Трофимов: 45 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Марфа Кирьянова: 46 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена [1]
03 | Параскева Алексеева: 14 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
04 | Евдокия Алексеева: 12 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
05 | Григорий Алексеев: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
06 | Елена Егорова: 10 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
07 | Марфа Егорова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
08 | Марья Петрова: 26 лет | солдатка - невестка [1]
09 | Потап Емельянов: 5 лет | сын [8]
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.