Евфросинья Минаева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евфросинья Минаева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 146
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 146
01 | Минай Лукьянов: 40 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Фирсова: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Евфросинья Минаева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Исай Минаев: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Марья Минаева: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
06 | Феона Минаева: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
07 | Устинья Минаева: 1 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.