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Минай Лукьянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Минай Лукьянов
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава
Номер семьи
146
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 146
01 | Минай Лукьянов: 40 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Фирсова: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Евфросинья Минаева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Исай Минаев: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Марья Минаева: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
06 | Феона Минаева: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
07 | Устинья Минаева: 1 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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