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Анна Даниилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Анна Даниилова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
137
Номер в семье
4
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 137
01 | Даниил Григорьев: 29 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Степанида Николаева: 27 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Агафья Даниилова: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Анна Даниилова: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
05 | Александр Даниилов: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Гликерья Даниилова: , 4 месяца | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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