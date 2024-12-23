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Хритон Дементьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Хритон Дементьев
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
глава
Номер семьи
132
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 132
01 | Хритон Дементьев: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Марина Филиппова: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Семен Емельянов: 17 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
04 | Агафья Емельянова: 15 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
05 | Матрона Емельянова: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
06 | Параскева Хритонова: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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