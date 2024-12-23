Марк Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Марк Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- зять [1]
- Номер семьи
- 130
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 130
01 | Устин Егоров: 62 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Александра Нистратова: 61 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Марк Иванов: 34 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - зять [1]
04 | Февронья Зиновьева: 26 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Настасья Маркова: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
06 | Димитрий Марков: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
07 | Матрона Маркова: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
08 | Савватий Марков: , 10 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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