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Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Номер семьи
128
Номер в семье
20
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 128
01 | Григорий Иларионов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марфа Аксенова: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Евдокия Григорьева: 20 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Феодот Григорьев: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Прокопий Григорьев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Исидор Иларионов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
07 | Анна Назарова: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Герасим Исидоров: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Домна Михайлова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Максим Исидоров: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
11 | Анна Иларионова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
12 | Параскева Иларионова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
13 | Феодосья Дорофеева: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
14 | Евдокия Яковлева: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [13]
15 | Анисья Степанова: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
16 | Александра Алексеева: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне -
17 | Феодора Лаврентьева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
18 | Акулина Аксенова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
19 | Марфа Гаврилова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
20 | Анна Иванова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне -
Примечание: Находящиеся в подозрении скопической секты
Дополнительная информация в записи
Находящиеся в подозрении скопической секты
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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