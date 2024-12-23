Прокопий Григорьев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Прокопий Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 128
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 128
01 | Григорий Иларионов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марфа Аксенова: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Евдокия Григорьева: 20 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Феодот Григорьев: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Прокопий Григорьев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Исидор Иларионов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
07 | Анна Назарова: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Герасим Исидоров: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Домна Михайлова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Максим Исидоров: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
11 | Анна Иларионова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
12 | Параскева Иларионова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
13 | Феодосья Дорофеева: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
14 | Евдокия Яковлева: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [13]
15 | Анисья Степанова: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
16 | Александра Алексеева: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне -
17 | Феодора Лаврентьева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
18 | Акулина Аксенова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
19 | Марфа Гаврилова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
20 | Анна Иванова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне -
Примечание: Находящиеся в подозрении скопической секты
- Дополнительная информация в записи
- Находящиеся в подозрении скопической секты
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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