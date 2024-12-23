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Анна Вавилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Анна Вавилова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
124
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 124
01 | Иван Григорьев: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анна Вавилова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Даниил Иванов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Павел Иванов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Антон Иванов: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Параскева Нистратова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
Примечание: от 3-го брака
Дополнительная информация в записи
от 3-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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