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Тит Михеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Тит Михеев
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава
Номер семьи
119
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 119
01 | Тит Михеев: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Феоктистова: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Сергей Титов: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Лазарь Титов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Марфа Титова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Екатерина Титова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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