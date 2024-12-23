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Понкрат Сампсонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Понкрат Сампсонов
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
глава
Номер семьи
118
Номер в семье
1
Сословие
отставный унтер-офицер
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 118
01 | Понкрат Сампсонов: 36 лет | отставный унтер-офицер - глава
02 | Домна Логинова: 43 года | жена [1]
03 | Матфей Понкратов: 1 год | сын [1]
04 | Агафья Понкратова: 8 лет | дочь [1]
05 | Сергей Понкратов: , 10 месяцев | сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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