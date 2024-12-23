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Екатерина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Екатерина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
глава
Номер семьи
116
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 116
01 | Екатерина Иванова: 68 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ефим Гавилов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Яков Гаврилов: 40 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
04 | Григорий Гаврилов: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Параскева Никифорова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Настасья Ефимова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Иван Ефимов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
08 | Марфа Елисеева: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Анна Якова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
10 | Иродион Яковов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
11 | Симеон Яковов: , 9 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
12 | Мавра Егорова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
13 | Екатерина Григориева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
14 | Марья Григориева: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
15 | Евдокия григориева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
16 | Параскева Матфеева: 21 год | солдатка - сноха [1]
17 | Мавра Кириллова: 4 года | дочь [16]
18 | Анна Кириллова: 0 лет, 6 месяцев | дочь [16]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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