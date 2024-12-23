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Татьяна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Татьяна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
дочь [9]
Номер семьи
115
Номер в семье
12
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 115
01 | Михаил Архипов: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Герасим Михайлов: 38 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
03 | Татьяна Гаврилова: 43 года | жена [2]
04 | Захар Герасимов: 19 лет | сын [2]
05 | Татьяна Афанасьева: 18 лет | жена [4]
06 | Наталья Герасимова: 11 лет | дочь [2]
07 | Агафья Герасимова: 8 лет, 6 месяцев | дочь [2]
08 | Тимофей Герасимов: 0 лет, 6 месяцев | сын [2]
09 | Иван Михайлов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Анна Дмитриева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Матрона Иванова: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
12 | Татьяна Иванова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
13 | Ирина Иванова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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