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Алексей Иларионов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Алексей Иларионов
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
110
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 110
01 | Иларион Григорьев: 58 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Алексей Иларионов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Агрипина Пахомова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Варвара Алексеева : 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Параскева Алексеева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Ольга Иларионова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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